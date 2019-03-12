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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.03.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Adana’daki faciada hayatını kaybedenler gözyaşları ile uğurlandılar…

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Adana’daki faciada hayatını kaybedenler gözyaşları ile uğurlandılar…

Adana'da balık avı için gittikleri sahilde hayatını kaybedenlerin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Küçükoba Mezarlığı'nda 4 tabut yan yana konuldu. Cenaze namazı öncesinde acılı ailelerin fertleri uzun süre gözyaşı döktü.

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  • Adana’daki faciada hayatını kaybedenler gözyaşları ile uğurlandılar…
  • Adana’daki faciada hayatını kaybedenler gözyaşları ile uğurlandılar…
  • Adana’daki faciada hayatını kaybedenler gözyaşları ile uğurlandılar…
  • Adana’daki faciada hayatını kaybedenler gözyaşları ile uğurlandılar…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana'da balık avı için gittikleri sahilde, çadırda, üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. 5 kişinin cenazeleri, evlerinin bulunduğu Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi'ne cenaze aracıyla getirildi, burada helallik alındı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Zeki Kılınçcı'nın sürekli oturduğu kaldırıma, mahalle sakinleri tarafından 2 kırmızı gül ve 'Zeki ile arkadaşları, ruhunuz şad olsun' notu bırakıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Helallik alınmasının ardından Habib, Murat, Yusuf Topaluğurlu ile Ali Turan'ın cenazeleri Küçükoba Mezarlığı'na, Zeki Kılınçcı'nın cenazesi ise Akkapı Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıklarda düzenlenen törene çok sayıda kişi katıldı.

Küçükoba Mezarlığı'nda 4 tabut yan yana konuldu. Cenaze namazı öncesinde acılı ailelerin fertleri uzun süre gözyaşı döktü. Murat Topaluğurlu'nun eşi Buse Topaluğurlu, "Beş gün oldu görmüyorum. Ben onu nasıl toprağa vereceğim" diyerek ağladı. Zaman zaman fenalaşan Buse Topaluğurlu, yakınları sayesinde güçlükle ayakta durabildi. Deniz Topaluğurlu da eşi Yusuf Topaluğurlu'nun tabutuna sarılarak "Yusuf'um, kalbim, duy beni. Kalk ben geldim. Nereye götürüyorlar seni Yusuf'um?" diye ağıt yaktı. Habib Topaluğurlu'nun kızı Zeynel Topaluğurlu da "Ben sana baba demeye doyamadım" dedi.

Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan'ın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Küçükoba Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Zeki Kılınçcı da Akkapı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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