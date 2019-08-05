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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.08.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Adana'daki damat dehşetinde yeni gelişme!

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Adana'daki damat dehşetinde yeni gelişme!

Eşi, baldızı ve kayınbiraderini öldürdüğü, kayınvalidesini ise yaraladığı iddia edilen şüpheli hakkında biri ağırlaştırılmış 3 müebbet, ayrıca 15 yıl hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Adana'da eşi, baldızı ve kayınbiraderini tabancayla öldürdüğü, kayınvalidesini ise yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında biri ağırlaştırılmış 3 müebbet, ayrıca 15 yıl hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.     

Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 7 Nisan'da kayınvalidesinin evinde 23 yıllık eşi Ayla Öneker (39) ile baldızı Reyhan İrketi (51) ve kayınbiraderi Bahri İrketi'yi (55) tabancayla vurarak öldürdüğü, kayınvalidesi Hacer İrketi'yi (80) de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yakalanıp  tutuklanan Mehmet Öneker hakkındaki soruşturma tamamlandı.     

Cumhuriyet savcısı, Öneker hakkında "Eşi ile 3 kişiyi kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", olaydan sonra şüpheliye yardımcı oldukları öne sürülen tutuksuz Burhan T, Emine Ç. ve Gökhan T. hakkında ise "Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından iddianame hazırladı.     

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.     

Savcı, şüpheli Öneker'in biri ağırlaştırılmış 3 kez müebbet ve ayrıca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını, diğer sanıklardan Burhan T. ve Gökhan T. 3'er yıl, Emine Ç'nin ise 5 yıl hapsini istedi.     

İddianamede, sanık Mehmet Öneker'in eşi Ayla ile aralarında bazı sıkıntıları bulunduğu ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi.     

Olay tarihinde sanığın kayınvalidesinin evine gittiği ve eve girer girmez elinde bulunan silahla evdekilere "Konuşacaklarım var beni dinleyeceksiniz" dediği ifade edilen iddianamede, eşinin "Konuşacak bir şey yok" demesi üzerine sanığın hiçbir şey demeden elindeki silahla peş peşe ateş ettiği, ardından da evden kaçarak uzaklaştığı aktarıldı.     

Sanığın olaydan sonra arkadaşı Emel Ç'nin evinde saklandığı, kaçarken kullandığı aracının ise terk edilmiş olarak bulunduğu anlatılan iddianamede, Öneker'in daha sonra arkadaşları Burhan T. ve kardeşi  Gökhan T'nin kaldığı evde yakalandığı ifade edildi.     

Bu arada, sanık Öneker'in poliste ve savcılıkta alınan savunmasında susma hakkını kullanmak istediğini belirterek, olayla ilgili bilgi vermediği kaydedildi.     

Sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

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