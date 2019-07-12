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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.07.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Adana'daki 4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda yeni gelişme: 2 kardeş gözaltına alındı

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Adana'daki 4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda yeni gelişme: 2 kardeş gözaltına alındı

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin Euro'nun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasına ilişkin yaptığı çalışmada 2 kişinin daha olayla bağlantısı olduğunu tespit etti.

Ekipler, kardeş olduğu bilgisine ulaştığı şüpheliler Sercan B. ile Gökhan B'yi operasyonla yakaladı.

Paranın çalınmasında kullanılan ve daha önce içinde 4 kişinin olduğu değerlendirilen lüks araçta beşinci bir kişinin daha bulunduğu, bu kişinin de Sercan B. olduğu belirlendi.

Diğer zanlı Gökhan B'nin ise çalınan paradan yaklaşık 30 bin Euro aldığı öne sürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Sercan B. tutuklandı, kardeşi Gökhan B. ise adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik sorumlusu Burak E. iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin Euro'yu alarak lüks bir otomobille kaçmış, otomobil, PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuş, olayla ilgili Atilla Can Ö, Ahmet K, Mehmet G, Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K. ve Mehmet G. tutuklanmış, Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polis, olayın diğer zanlıları Burak E, Mehmet Emin G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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