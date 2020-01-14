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Ceyhun ÖZER/DHA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 17:35,Son Güncelleme:/

Adana'da Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

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Adana'da Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne, ölümünün 97'nci yıl dönümünde yapılan çirkin saldırı, tepki çekti.

Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Zübeyde Hanım büstü, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.  Büstün üzerinde bulunan harfler yer yer sökülerek, hakaret içeren kelimeler oluşturulmak istendi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölüm yıldönümünde yapılan çirkin saldırıyla tahrip edildiğini görenler, tahribatın sorumlularının tespit edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Büstteki yazıların Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın talimatıyla değiştirileceği öğrenildi.

 

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