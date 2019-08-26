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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.08.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Adana'da zabıta ekiplerinden Arapça tabela operasyonu

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Adana'da zabıta ekiplerinden Arapça tabela operasyonu

Adana'da Seyhan ilçesi belediyesinin zabıta ekipleri, sorumluluk sahasındaki iş yerlerinde çoğunluğu Suriyelilere ait olan, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen Arapça tabela, poster ve afişleri söktü.

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği standartlar ve ilgili yönetmelikler gereği tabelaların yüzde 75'i Türkçe olması zorunluluğu getirilmesinin ardından Seyhan'da daha önce bu standartlara uymayan iş yerleri uyarıldı, tabelaların standarda uygun hale getirilmesi istendi. Uyarılara rağmen gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu standartlara uymayan tabelalar bugün ilçe belediyesinin zabıta ekiplerince söktürüldü.

Adanada zabıta ekiplerinden Arapça tabela operasyonu

Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki sokaklarda yapılan çalışmalar sonunda Arapça tabelalar kaldırıldı, kaldırımlar boşaltıldı. Sökülen afiş ve tabelalar zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere götürüldü. Çalışmaları yerinde takip eden Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürü ise Seyhan'da görüntü kirliğinin önlenmesi için standart dışı tabela, led ışık ve poster denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.

Adanada zabıta ekiplerinden Arapça tabela operasyonu

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