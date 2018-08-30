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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
30.08.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Adana'da yüzü kapalı kadın paniği! Yanına kimse yanaştırılmadı

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ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı alanın yaklaşık 700 metre yakınına uzun etek, uzun kollu kot ceket giyip, başını şalla tamamen kapatarak gelen 30 yaşlarındaki kadın, kısa süreli panik yaşattı. Polisin uyarısına karşın, "Bu benim özel hayatım" diyerek yüzünü açmayan ve kimliğini açıklamayan kadın, yapılan üst aramasının ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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  • Adanada yüzü kapalı kadın paniği
  • Adanada yüzü kapalı kadın paniği
  • Adanada yüzü kapalı kadın paniği
  • Adanada yüzü kapalı kadın paniği
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Olay, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı'nın devamındaki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kutlamalar devam ederken, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir kişi, kutlama alanına yaklaşık 700 metre uzaklıktaki cadde üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen, başı şalla tamamen kapalı bir kadın olduğu ihbarını yaptı. Olay yerine sevk edilen polis ekibinin ulaştığı uzun etek ve uzun kollu kot ceketli, yüzü şalla tamamen kapalı kadın, kimliğini göstermeyip, yüzünü açmadı.

'ÖZEL HAYATIM' DİYEREK YÜZÜNÜ AÇMADI

Canlı bomba şüphesine karşı bölgeye sevk edilen 3 zırhlı araç ile çevre güvenliği alan ekipler, üst araması yapması için kadın polis çağırdı. Polisin 'yüzünü aç' diye uyardığı kadın, "Beni burada herkes tanır, yüzümü açmam. Bu benim özel hayatım" dedi. Olay yerine gelen kadın polisin arama yaptığı kadının üzerinden herhangi bir suç unsuru çıkmadı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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