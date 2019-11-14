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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 09:36, Son Güncelleme:/

Adana'da yakalandı! Polis, Türkçe konuşmalara verdiği tepkiden işi çözdü

Adana terör polisi büyükşehirlerde bomba patlatmayı amaçlayan YPG'li kadın teröristi ve ona yardım eden 3 kişiyi yakaladı. Kadın teröristin verdiği koordinatlarda ise Ankara Güven Park önünde patlatılan bombanın aynısından bulundu. 4 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'da yakalandı! Polis, Türkçe konuşmalara verdiği tepkiden işi çözdü
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Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Türkiye'de yapılacak olan bombalı eylemleri önlemek için yaptığı ortak çalışmada 2004 yılında Ankara Hacattepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okurken bölücü terör örgütü PKK'ya katılan ve başta Kandil olmak üzere terör örgütünün birçok kampında bomba eğitimi alıp daha sonra da 'bomba eğitmeni' olan Elif K.'nin (25) Halil M. isimli Suriyeli bir terörist ile Kobani'den Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığını ve Adana'ya geleceğini öğrendi.

Bunun üzerine polis ekipleri İncirlik Park alanında önlem alarak teröristleri beklemeye başladı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan teröristler kendilerine aile süsü vererek Adana'ya kadar geldi. Ancak Adana polisi Elif K. (25) ile Halil M.’nin (26) bulunduğu aracı durdurdu. Arapça konuşan zanlılar polise Suriye kimliği verdi. Ekipler, Adana il Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kontrol ettirdiği kimliğin sahte olduğunu anladı. Kimliklerin üzerine kendi fotoğraflarını yapıştırdıkları ortaya çıkan şüpheliler gözaltına alındı.

Polis, kadının Türkçe konuşmalara tepki vermesinden işi çözdü

Emniyette sorguya alınan Elif K., Türkçe bilmiyormuş gibi davranarak sürekli Arapça ve Kürtçe konuşmaya başladı. Örgüt tarafından infaz edilir korkusuyla gerçek kimliğini açıklamayan Elif K., kendisinin Suriye vatandaşı olduğunu iddia etti. Polis kadın teröristin Türkiyeli olduğunu anlayarak onun yanında sık sık Türkçe konuşarak tepkisini ölçtü. Örgüt ile ilgili konuşulan Türkçe konulara tepki veren kadın terörist sorguda itirafta bulundu. Bunun üzerine Elif K., 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü 2’nci sınıfta okurken eğitimi yarıda bırakarak PKK’ya katıldığını söyledi.

Uzaktan kumandalı ve saat ayarlı 13 farklı çeşitte bomba yapmayı bildiğini söyleyen Elif K., Türkiye’ye bombalı bir eylem yapmak için geldiğini söyledi. Sahte kimlik düzenleme, sabotaj, suikast, metropolde saldırı eğitimleri aldığını söyleyen Elif K., terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler eğiticisi olduğunu anlattı. PKK saflarında eğitim gördükten sonra YPG saflarına geçen Elif K.'nin “PKK neyse YPG de odur” dediği öğrenildi.

Şüpheli Elif K., sorgusunda Türkiye’ye önceden sokularak bombanın malzemelerinin gizlendiği yerin koordinatlarını polise verdi. Ekipler söz konusu ildeki adrese yaptığı operasyonda kavanoz içinde 7 litre nitrometan-anilin karışımı sıvı patlayıcı ele geçirdi. Bu patlayıcının 2016 yılında Ankara’nın Güven Parkı'ndaki 34 kişinin öldüğü bombalı eylemde kullanılan patlayıcıyla aynı olduğu ortaya çıktı. Planlanan kanlı eylemin nerede yapılacağı örgüt tarafından kendi inisiyatifine bırakıldığı anlatan Elif K. keşif yaptıktan sonra en yoğun bölgede Türkiye ekonomisini zora sokmak çökertmek için büyükşehirlerin birinde bomba patlatacağını anlattı.

Üniversitede okurken terör örgütüne katılan Elif K., parmak izi bırakmamak için ehliyet dahi almadığını, bu yüzden adeta hayalet gibi olduğunu ifade etti. İtiraflarda bulunan Elif K. ile kocası görünümdeki Suriyeli Halil M., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlıları para karşılığında ülkeye kaçak yollarla soktuğu ileri sürülen H.Ç. ve O.S. de tutuklandı.

Adanada yakalandı Polis, Türkçe konuşmalara verdiği tepkiden işi çözdü

Elif K.

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