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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.11.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı

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Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan birinin uzun namlulu silahlarla çektirmiş olduğu fotoğrafları ortaya çıktı.

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  • Adanada yakalanan DEAŞlı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı
  • Adanada yakalanan DEAŞlı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı
  • Adanada yakalanan DEAŞlı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı
  • Adanada yakalanan DEAŞlı teröristin silahlı fotoğrafları çıktı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8’i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak şafak vakti DEAŞ'a yönelik 8 Kasım günü operasyonu başlattı.

Özel harekat timlerinin desteğiyle söz konusu şahısların evlerine baskınlar yapıldı. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN 10 ZANLI EMNİYETE GETİRİLEREK SORGUYA ALINDI

Zanlılardan Yusuf K.'nın hemşire, hasta bakıcı ve hizmet eri olduğu, Ömer Muhammed Davud El Cudu ile Mohammed Houri'nin örgüt adına Suriye'de savaştıkları tespit edilirken Houri'nin çok sayıda uzun namlulu silahla fotoğrafları ortaya çıktı. Mustafa Muhammed'in ise idari yapı görevlisi istihbaratçı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, zanlıların örgüt adına sohbet, ders, etkinlik düzenlendikleri ve örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları öğrenildi. 2'si Türk 10 zanlı ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 2 Türk zanlı serbest kalırken, diğer 8 Suriyeli zanlı sınır dışı edildi.

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi
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