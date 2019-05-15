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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA (DHA)
15.05.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

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Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Hava sıcaklığının son günlerde zirveye ulaştığı Adana’da termometreler güneş altında 46 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı saat 12.30’da 41 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 46 dereceyi gösterdi. Oruç tutanlar zor anlar yaşarken, dinlenme parklarındaki banklarda veya çimlerde uyuyan çok sayıda vatandaş görüldü.

Adanada termometreler 46 dereceyi gösterdi

Sokak hayvanları da parklardaki sulak alanlarda serinledi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi.

Sokakta çalışmak zorunda kalanlar da aşırı sıcaklara aldırış etmeden çalışmaya devam etti. Emekli vatandaşlar, yazlık veya yayla evlerine gidemedikleri için kentte kaldıklarını, evde de sıkıldıkları için gölgelik alanlarda arkadaşlarıyla buluşarak vakit geçirdiklerini söyledi.

Adanada termometreler 46 dereceyi gösterdi

Bazı kadınlar da kalabalık ortamlarda sıcak hava nedeniyle yaşanan ter probleminden şikayetçi oldu. Leyla Ayhan, aşırı nem ve sıcakların artık Adana’da devam edeceğini belirterek, "İnsanlar mümkünse saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmasınlar. Durulacak gibi değil, çok felaket. Oruç tutanlar için daha zor oluyor, Allah onların yardımcısı olsun. Nem oranı fazla olduğu için sürekli terliyoruz, insanları ateş basıyor ve sürekli su tüketme ihtiyacı var. Çok zor şartlar altında yaşıyoruz ama yine de Adana’yı seviyoruz" dedi.

Adanada termometreler 46 dereceyi gösterdi

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının birkaç derece düşmesi bekleniyor.

Adanada termometreler 46 dereceyi gösterdi

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