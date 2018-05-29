Adana'da sulama kanalÄ±na giren iki kardeÅŸ boÄŸuldu

Adana'da serinlemek iÃ§in sulama kanalÄ±na giren Suriye uyruklu iki kardeÅŸ boÄŸuldu. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ceyhan ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÄ±rsaldaki DeÄŸirmendere Mahallesi yakÄ±nÄ±ndaki sulama kanalÄ±na giren Suriyeli tarÄ±m iÅŸÃ§isi Abdulaziz Ä°den (20) Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ±. KardeÅŸinin durumunu gÃ¶ren aÄŸabey Ä°mad Ä°den de (25) suya girdi.Â Â Â Â Â

AÄŸabey ve kardeÅŸi bir sÃ¼re sonra suda kayboldu. Kanalda itfaiye ve polis ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma sonucu iki kardeÅŸin cesetleri suya girdiklerin yerin yaklaÅŸÄ±k bir kilometre uzaÄŸÄ±nda bulundu.Â Â Â Â Â

Cesetler, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Adana Adli TÄ±p kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â



Ã–te yandan olay yerine gelen kardeÅŸlerin yakÄ±nlarÄ± fenalÄ±k geÃ§irdi.Â Â Â Â Â