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    Adana'da sulama kanalÄ±na giren iki kardeÅŸ boÄŸuldu

    ADANA (AA)
    29.05.2018 - 17:15 | Son GÃ¼ncelleme:

    Adana'nÄ±n Ceyhan ilÃ§esinde sulama kanalÄ±nda akÄ±ntÄ±ya kapÄ±larak kaybolan Suriyeli Abdulaziz Ä°den (20) ve aÄŸabeyi Ä°mad Ä°den'den (25) acÄ± haber geldi.

    Adana'da serinlemek iÃ§in sulama kanalÄ±na giren Suriye uyruklu iki kardeÅŸ boÄŸuldu. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ceyhan ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÄ±rsaldaki DeÄŸirmendere Mahallesi yakÄ±nÄ±ndaki sulama kanalÄ±na giren Suriyeli tarÄ±m iÅŸÃ§isi Abdulaziz Ä°den (20) Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ±. KardeÅŸinin durumunu gÃ¶ren aÄŸabey Ä°mad Ä°den de (25) suya girdi.Â Â Â Â Â 

    AÄŸabey ve kardeÅŸi bir sÃ¼re sonra suda kayboldu. Kanalda itfaiye ve polis ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma sonucu iki kardeÅŸin cesetleri suya girdiklerin yerin yaklaÅŸÄ±k bir kilometre uzaÄŸÄ±nda bulundu.Â Â Â Â Â 

    Cesetler, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Adana Adli TÄ±p kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

    Ã–te yandan olay yerine gelen kardeÅŸlerin yakÄ±nlarÄ± fenalÄ±k geÃ§irdi.Â Â Â Â Â 

    Etiketler: sulama kanalÄ± , suriyeli kardeÅŸler , gÃ¼ndem
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