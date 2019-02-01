Adana'da şoke eden olay! Kocasının iş yerini yaktı...

Adana'da şiddetli geçimsizlik yüzünden kocasından boşanmak isteyen kadın, kocası boşanmak istemeyince benzin döküp iş yerini yakmak istedi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 9 yıl önce evlenen ve bu evlilikten 3 çocukları olan Nurşen (28) ile iş adamı Sefa B. (56) bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Bu nedenle Nurşen B. eşinden boşanmaya karar verdi. Ancak eşi Sefa B. boşanma aşamasında mal varlığından eşine hiç vermemek için boşanmak istemedi. Buna rağmen kadın boşanmak için mahkemeye başvurdu. Koca anlaşmalı boşanmaya yanaşmadığı için mahkeme bir türlü sonuçlanmadı.

Dün de Nurşen B. eşi Sefa B. ile telefonda konuşurken tartışmaya başlayıp "Senin arabanı, evini tüm mal varlığını alacağım seni beş parasız bırakacağım" diyerek telefonu kapattı. Genç kadın otomobil ile daha sonra da eşinin Turhan Cemal Beriker Bulvarı D 400 karayolundaki iş yerine gelerek elindeki benzin bidonundaki benzini iş yerindeki ahşap malzemelerin üzerine döküp çakmağı çakarak yakıp otomobiliyle kaçtı. Bu sırada iş yerinde bulunan çalışanlar hemen yangına müdahale ederek yangın tüpleri ile kısa sürede söndürdü. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından bir kadın çalışan polisi arayarak haber verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kadının kaçtığı otomobilin plakasını alarak peşine düştü. Polis kısa sürede kadını yakalayarak polis merkezine getirdi. Yangın çıktığında iş yerinde olmayan koca ise iş yerine gelip durumu görünce şok oldu. Sefa B. "Olay olduğunda ben burada yoktum. Burayı ateşe veren kişi benim eşim. Neden yaktığını bilemiyorum. Şu an boşanma aşamasındayız o yüzden yapmış olabilir. Olayın tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum o sırada işçi arkadaşlar buradaydı. Olay karşısında şaşkınım" dedi.

Sefa B. daha sonra da polis merkezine gitti. Nurşen B. de polis merkezinde eşinden boşanmak istediğini ancak kocasının mal varlığından vermemek için kendisinden boşanmak istemediğini bu nedenle aralarında sıkıntı olduğunu bu yüzden ona zarar vermek istediğini söylediği öğrenildi. Sefa B.'nin karısından şikayetçi olmadığı öğrenilirken, genç kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.