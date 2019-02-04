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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
04.02.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Adana’da şoke eden kavga! Tabureli, bıçaklı, silahlı…

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Adana'da küfür ettikleri için bıçak, silah, taburelerle birbirine giren iki grubun kavgası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayda yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana'da küfür ettikleri için bıçak, silah ve taburelerle birbirine giren iki grubun kavgası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde 1 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane önünde Adil Ç. ile Ömer ve Feyyaz D. bir gün önce küfürleşti. Bir gün sonra ise küfürleşen şahıslar yine kahvehane önünde karşı karşıya geldi. Adil Ç. arkadaşlarıyla birlikte otururken yanına Ömer ve Feyyaz D. geldi. Daha sonra da Tolgahan ve Buluthan D. geldi. Bir kişi Adil A.'nın yanına otururken diğer şahıslar beklemeye başladı. Bir süre sonra aniden kavga başladı. Kavga sırasında Buluthan D. aldığı ahşap tabureyi Adil Ç.'nin kafasına vururken, bir kişi de yaklaşık 1 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Taburelerin kullanıldığı kavgaya bıçak ve silah da karıştı. Feyyaz D. olayda bıçak kullanırken, bir başka şahıs da silah kullandı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Zanlılar, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adil Ç. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa bir süre sonra zanlılar Ömer, Feyyaz, Tolgahan ve Buluthan D. yakalandı. Zanlılardan Buluthan D.'nin üzerinden kuru sıkı, Tolgahan D.'nin üzerinden ise tabanca ele geçirildi. Zanlılar, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilen zanlılardan Ömer D. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı tutuklandı.

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