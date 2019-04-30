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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
30.04.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Adana'da şaşırtan olay! Oyuncak ayıdan çıktı

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ADANA'da asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, oyuncak ayı içine gizlenen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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  • Otomobilde, oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
  • Otomobilde, oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
  • Otomobilde, oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
  • Otomobilde, oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama sırasında polis, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin arka kısmında bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu. Araç sürücü gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde ayrıca, 13 bin 196 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 5 bin 682 araç kontrol edildi. 183 sürücüye ise 126 bin 187 lira ceza kesildi. Yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıyan 8 araç sürücüsüne 89 bin 990 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatsız 19 tabanca, 13 av tüfeği, 13,8 gram eroin, 70 gram esrar, 13 gram skunk esrar, 80 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. 

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