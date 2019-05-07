Adana'da sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri
Oruç ibadetini yerine getirip sahur sofrasına oturacak olan Adanalı vatandaşlar, sahur saatleri ve imsakiye bilgilerini internet üzerinden araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili bilgileri vatandaşların erişimine açmıştı. Peki, Adana'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye vakitleri ile ilgili bilgiler.
Adana'da ikamet eden vatandaşlar, oruç ibadetini yerine getirmek için sahur sofralarına oturacak. Sahur hazırlıklarını tamamlayacak olan Adana halkı, Diyanet'in yayımladığı sahur ve 2019 imsakiye bilgilerini sorguluyor. İşte, il il sahur saatleri ve Adana sahur vakitleri.
Adana'da sahur saat 03:58'de gerçekleşecek. Adana'da diğer günlere ait sahur ve iftar bilgileri şu şekilde;
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|07 Mayıs 2019 Salı
|03:59
|05:32
|12:40
|16:27
|19:39
|21:05
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:58
|05:31
|12:40
|16:27
|19:40
|21:06
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:56
|05:30
|12:40
|16:28
|19:41
|21:08
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:55
|05:29
|12:40
|16:28
|19:42
|21:09
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:54
|05:28
|12:40
|16:28
|19:42
|21:10
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:52
|05:27
|12:40
|16:28
|19:43
|21:11
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:51
|05:26
|12:40
|16:28
|19:44
|21:12
Adana ve diğer illerin sahur-iftar saatlerine ulaşmak için resme tıklayın.
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