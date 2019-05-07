Adana'da sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri
GeriGündem Adana'da sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.05.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

Adana'da sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri

Oruç ibadetini yerine getirip sahur sofrasına oturacak olan Adanalı vatandaşlar, sahur saatleri ve imsakiye bilgilerini internet üzerinden araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili bilgileri vatandaşların erişimine açmıştı. Peki, Adana'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye vakitleri ile ilgili bilgiler.

Adana'da ikamet eden vatandaşlar, oruç ibadetini yerine getirmek için sahur sofralarına oturacak. Sahur hazırlıklarını tamamlayacak olan Adana halkı, Diyanet'in yayımladığı sahur ve 2019 imsakiye bilgilerini sorguluyor. İşte, il il sahur saatleri ve Adana sahur vakitleri.

Adana'da sahur saat 03:58'de gerçekleşecek. Adana'da diğer günlere ait sahur ve iftar bilgileri şu şekilde;

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
07 Mayıs 2019 Salı03:5905:3212:4016:2719:3921:05
08 Mayıs 2019 Çarşamba03:5805:3112:4016:2719:4021:06
09 Mayıs 2019 Perşembe03:5605:3012:4016:2819:4121:08
10 Mayıs 2019 Cuma03:5505:2912:4016:2819:4221:09
11 Mayıs 2019 Cumartesi03:5405:2812:4016:2819:4221:10
12 Mayıs 2019 Pazar03:5205:2712:4016:2819:4321:11
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:5105:2612:4016:2819:4421:12

Adana ve diğer illerin sahur-iftar saatlerine ulaşmak için resme tıklayın.

Adanada sahur saat kaçta yapılacak İl il sahur saatleri

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız Binali Yıldırım

Bakanlık duyurdu: Vali Yerlikaya başkan vekili olarak görevlendirildi

AK Parti’den İstanbul açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız

CHP seçime katılma kararı aldı