Adana'da sahur saat kaçta? İşte il il sahur saatleri
Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaş, Ramazan ayının ilk gününü ile oruçlarını idrak etti. Adana'da yaşayan vatandaşlar, 7 Mayıs gecesi sahur sofralarına oturacak. Bununla beraber, 2019 Ramazan İmsakiyesi ve Adana sahur saatleri, Adanalı vatandaşların en sık araştırdığı konulardan birini haline geldi. Peki, Adana'da sahur saat kaçta? İşte, Adana sahur saati ve il il sahur bilgileri.
Manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı 6 Mayıs tarihinde başladı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş, iftar sofralarına oturarak oruçlarını açtı. İftarın geride kalması ile beraber, Adana'da ikamet eden vatandaşlar da, Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda, Adana sahur saatlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte, 2019 Ramazan İmsakiyesi ve Adana sahur saati.
2019 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2019 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz;
Adana'da 7 Mayıs 2019 tarihinde sahur, saat 03:59'da gerçekleşecek.
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|06 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:01
|05:33
|12:40
|16:27
|19:38
|21:04
|07 Mayıs 2019 Salı
|03:59
|05:32
|12:40
|16:27
|19:39
|21:05
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:58
|05:31
|12:40
|16:27
|19:40
|21:06
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:56
|05:30
|12:40
|16:28
|19:41
|21:08
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:55
|05:29
|12:40
|16:28
|19:42
|21:09
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:54
|05:28
|12:40
|16:28
|19:42
|21:10
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:52
|05:27
|12:40
|16:28
|19:43
|21:11
Yorumları Göster
Yorumları Gizle