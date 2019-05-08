Adana'da sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri
Oruç ibadetinin yerine getirildiği, ramazan ayının üçüncü gününün geride kalması ile, sahur saatleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Oruçlarını açarak iftarını yapan Adana halkı, sahur saatlerini öğrenmek için internetten sorgulama yapıyor. Peki, Adana'da bu gece sahur saat kaçta? İşte, Adana ve diğer iller için sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.
Adana'da ikamet eden vatandaşlar, Adana sahur saatlerini Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda araştırıyor. Oruç için niyet edecek olan Adana halkı, 'Adana'da sahur saat kaçta? ' sorusuna yanıt arıyor. İşte Adana dahil 81 ilin sahur ve iftar vakitleri.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:58
|05:31
|12:40
|16:27
|19:40
|21:06
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:56
|05:30
|12:40
|16:28
|19:41
|21:08
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:55
|05:29
|12:40
|16:28
|19:42
|21:09
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:54
|05:28
|12:40
|16:28
|19:42
|21:10
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:52
|05:27
|12:40
|16:28
|19:43
|21:11
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:51
|05:26
|12:40
|16:28
|19:44
|21:12
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:50
|05:25
|12:40
|16:28
|19:45
|21:14
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatlerini öğrenebilir.
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