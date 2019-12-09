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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
09.12.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Adana'da sahte içki operasyonu

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Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA'da, polis ekiplerince kaçak imalathaneye düzenlenen operasyonda, dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki kaçak imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı, 1000 boş şişe, 1500 kapak, 40 bin sahte bandrol, 3 bin etiket ve 3 litre viski aroması ele geçirildi. Piyasa değeri 150 bin lira olan içki ve malzemelere el koyulurken, soruşturma başlatıldı.

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