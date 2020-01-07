MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da sağanak; metrekareye 80 kilogram yağış düştü
GeriGündem Adana'da sağanak; metrekareye 80 kilogram yağış düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Can ÇELİK- Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2020 - 10:39,Son Güncelleme:/

Adana'da sağanak; metrekareye 80 kilogram yağış düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da sağanak; metrekareye 80 kilogram yağış düştü

ADANA'da, dün sabah başlayan şiddetli yağmur, bugün de etkili olurken, cadde ve sokaklar, göle döndü. Kentte, dün metrekareye 80 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodlu yağış uyarısında bulunduğu Adana'da, dün sabah başlayan sağanak, bugün de etkili oldu. Kentte, dün metrekareye 80 kilogram yağış düşerken, bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklar, bugün de göle döndü. 

AMBULANS KAZA YAPTI

Şiddetli yağışın etkili olduğu merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda, 01 ACL 300 plakalı ambulans, ara yoldan çıkan Recep Çetin (60) yönetimindeki 16 JNV 89 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yolda yaklaşık 100 metre sürüklenen ambulans, devrildi. Ambulansın içindeki 2 sağlık çalışanı, yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü Çetin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince başka ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle