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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
10.09.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Adana'da şafak baskını! 500 polis katıldı

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Adana'da şafak baskını! 500 polis katıldı

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişiler ile uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı suçtan aranması olan şüphelilere 500 polisle şafak vakti operasyon düzenlendi. 38 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu, 'Oskar' ve 'Atak' isimli özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Kentte uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışmasını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satışı (torbacılık) yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerini tek tek tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda uyuşturucu satışı yaptı ileri sürülen, bu suçtan aranması ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlere özel harekat polislerinin desteği ile girilirken, şüphelilerin evleri 'Oskar' ve 'Atak' isimli özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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