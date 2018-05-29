Adana'da sabaha karşı hareketli dakikalar... Kız arkadaşını evden atıp, kapıyı üzerine kilitledi

Olay, saat 03.30 sıralarında Yüreğir İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Abdullah Y., Atakent Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobile kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı.

Abdullah Y., daha sonra kız arkadaşının evine geldi. Elinde silah bulunduğu öne sürülen Abdullah Y., kız arkadaşını evden zorla dışarı attı. Ardından kapıyı kendi üzerine kilitledi. İsmi öğrenilemeyen kız, bir süre erkek arkadaşını sakinleştirip evine girmek istedi ancak başaramadı. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, yarım saat boyunca Abdullah Y.’yi kapıyı açıp teslim olması gerektiğini söyleyerek ikna etmeye çalıştı ancak şahıs kapıyı açmamak için direndi. Bunun üzerine bölgeye 2 tim Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri koçbaşıyla evin kapısını kırarak içeri girdi. Evinin balkonunda olan Abdullah Y., Özel Harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.