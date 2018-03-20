Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Adana'da polise ateş eden şüpheli yakalandı

    Adana'da polise ateş eden şüpheli yakalandı

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 06:50 | Son Güncelleme:

    Adana'da, alkollü olduğu belirtilen ve polis tarafından evine bırakıldıktan sonra bahçe kapısından çıkan ekiplere pompalı tüfekle ateş edip kaçan şüpheli yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, 4 kişinin karıştığı kavgaya müdahalede bulundu. Ekipler, alkollü olduğunu belirledikleri Abdulaziz D'yi olay yerinden uzaklaştırarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü.

    Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesilen Abdulaziz D'yi, daha sonra polisler evine bıraktı. Evine giren bu kişi, bahçe kapısından çıkan polislere pompalı tüfekle üç el ateş etti.

    Polis telsizinden durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis gönderildi.

    Operasyonla yakalandı

    Evin etrafını ve bulunduğu sokağın bağlantılarını kapatan ekipler, çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

    Sokaktaki binaların bahçe duvarlarını ve zırhlı araçları kendilerine siper eden ekipler, şüphelinin evine yaptıkları operasyonda Abdulaziz D'nin kaçtığını tespit etti. Bu sırada zanlının kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

    Şüphelinin gidebileceği adresleri tespit eden ekipler, çevre binalarda sürdürdükleri aramalarda Abdulaziz D'yi komşusuna ait evin bahçesinde saklanırken yakaladı.

    Gözaltına alınan zanlı, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Etiketler: adana , polis , adana haberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri