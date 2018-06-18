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    Adana'da PKK operasyonu:17 gözaltı

    Hürriyet Haber
    18.06.2018 - 07:21 | Son Güncelleme:

    Adana’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3’ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Özel hareket timlerinin de desteği ile daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat timleri baskınlarda kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Operasyon da 3’ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Gözaltına alınan zanlıların, bölücü terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ileri sürüldü.

    Etiketler: pkk , son dakika , haberler
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