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    Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

    ADANA (İHA)
    23.06.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:

    Adana'da 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, terör örgütü PKK/KCK adına ev ve iş yerlerinden para topladığı iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 18 Haziran'da şafak vakti bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda ekipler, 3’ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonu gerçekleştiren ekipler, gözaltına alınan zanlıların 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi terör örgütü PKK/KCK adına ev ve iş yerlerine giderek para istediklerini tespit etti. Belirledikleri adreslere sarı zarf bırakan örgüt üyelerinin toplayacakları paraları dağ kadrolarındaki teröristlere göndereceklerini söylediği iddia edildi.

    Öte yandan polisin evlerde yaptığı aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve öldürülen teröristlerin fotoğraflarına da ulaşıldı.

    Gözaltına alınan şüphelilerden İlyas A,'nın kent merkezindeki bir kafeteryada çalışıp şarkı söylediği belirlenirken, burada müzikli toplantı adı altında örgütsel toplantılar düzenleyip eğitim verdikleri ortaya çıktı.

    Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si savcılık talimatı, 10'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: son dakika , haberler
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