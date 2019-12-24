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DHA- İHA
24.12.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Adana'da panik anları... Çığlıklar üzerine yardıma koştular

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 Adana'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Dün geceden buyana yağan ve okulların 1 gün tatil edilmesine neden olan şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Adanada panik anları... Çığlıklar üzerine yardıma koştular


Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir çocuk, yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapıldı. Çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Suya kapılan 11 yaşındaki Sami adındaki çocuk vatandaşlardan kurtarıldı.

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