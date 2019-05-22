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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.05.2019 - 01:17, Son Güncelleme:

Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

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Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Tuncay Altun'un kullandığı 31 B 3056 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Adanada otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil içerisindeki yaralılar 112 acil servis ekiplerini arayarak, Ceyhan istikametine gittikleri sırada kaza yaptıklarını ve araçta sıkıştıklarını söyledi.

Bunun üzerine belirtilen istikamete çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Adanada otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Bir süre kaza yerini bulmakta güçlük çeken görevliler, tekrar iletişim kurdukları yaralılardan konumlarını öğrendi.

Yolun 15 metre aşağısında karanlık bir noktadaki otomobili fark eden ekipler, itfaiye ve AFAD yardımıyla yaralıları otomobilde sıkıştıkları yerden çıkardı.
Yaralılardan Ebru Yıldırım ve Şahin Değirmenci, ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, sürücü Altun ile otomobilde sıkışan Sevda Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adanada otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Ekiplerin incelemelerinin ardından cesetler ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

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