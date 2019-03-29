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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.03.2019 - 05:48, Son Güncelleme:

Adana'da otomobil baraj gölüne düştü! Hortumla kurtarıldı

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Adana'da otomobil baraj gölüne düştü! Hortumla kurtarıldı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen hafif ticari araç sürücüsü, çevredekiler tarafından uzatılan hortumla kıyıya çekilerek kurtarıldı. Sürücüyü bulunduğu yerden kurtaran Adil Cengiz, "İş yerinde sandalyede otururken bu arabayı gördüm. Göle uçtuğunu görünce hemen koştum" dedi.

Ramazan B. idaresindeki hafif ticari araç, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, "Amerikan Adası" olarak adlandırılan bölge içerisinde kontrolden çıkarak Seyhan Nehri Baraj Gölü'ne devrildi.

PENCEREDEN TAVANA ÇIKTI

Sürücü kendi imkanlarıyla aracının açık penceresinden tavana çıktı. Bu sırada kazayı görerek aracın bulunduğu yere giden çevredeki bir iş yerinde çalışan Adil Cengiz diğer vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Ekipler gelene kadar duruma müdahale eden çevredeki vatandaşlar Ramazan B'yi uzattıkları hortum aracılığıyla bulunduğu yerden kıyıya çekti.

Kazadan yara almadan kurtulan Ramazan B, olay yerine gelen ambulansta önlem amaçlı muayene edildi. Hafif ticari araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.

"GÖLE UÇTUĞUNU GÖRÜNCE HEMEN KOŞTUM"

Sürücüyü bulunduğu yerden kurtaran Adil Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş yerinde sandalyede otururken bu arabayı gördüm. Göle uçtuğunu görünce hemen koştum. Sürücü arabanın camından çıkıyordu. Arabada başkasının olup olmadığını sordum. Tek olduğunu söyleyince yanından ayrılıp diğer arkadaşlardan yardım istedim. Hemen iş yerindeki hortumu alarak uzattık. Kıyıya çektik. Bir can kurtardık. Ama burada aynı şekilde çok kaza oluyor. Buraya yetkililerin önlem alması lazım." dedi.

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