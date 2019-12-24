Adana’da okullar yarın tatil mi? Adana Valiliği açıklama yaptı mı?

Adana'da şiddetli sağanak yağışlar 23 Aralık gecesinden bu yana devam ediyor. Eğitim öğretimi etkileyen yağışlar sebebiyle Adana Valiliği 4 ilçede okulları tatil ilan etti.

Vali Mahmut Demirtaş, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi.

Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti. Peki, Adana'da okullar yarın tatil olacak mı?

YARIN TATİL OLACAK MI?



24 Aralık için tatil kararı veren Valilik, 25 Aralık için ise bir açıklamada bulunmadı.



YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Merkez ilçelerde okulların tatil edildiği kentte, yağmur nedeniyle bir çok yol su altında kaldı, evleri su bastı. Sürücülerin yolda mahsur kalan araçları, çekiciler vasıtasıyla kurtarıldı.



Merkez Sarıçam ilçesinde, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu da taşan suların altında kalınca kapandı.