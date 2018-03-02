Adana'da okul kapısında bekleyene 259 lira para cezası

Adana Valiliği okul önlerinde öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddetin, uyuşturucu ile zararlı maddelerin satışının önüne geçmek, öğrencilerin daha güvenli ve huzur içinde eğitim görmelerini sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine harekete geçti. Adana Valiliği genelge yayımlayarak okul önüne öğrenci ya da velisi dışındakilerin beklemelerini yasaklayarak, bu kapsam dışında bekleyenlere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde emre aykırı davranmaktan 259 lira para cezası kesilmeye başlandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü de yayımlanan genelge kapsamında uygulama başlattı. Okul önlerinde yapılan uygulamada bulunan çocuklar tek tek polis tarafından kontrol edildi. Polis çocukların kimliklerini sorup öğrenci olup olmadıklarını ve üzerilerinde zararlı madde bulunup bulunmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde okul önünde bekleyen 6 şahsa genelge gereği 259'ar liradan bin 554 lira para cezası kesildi. Kız öğrenciler okul önlerine gelen yabancı şahısların kendilerine laf atarak rahatsız ettiklerini, bu uygulama ile bu tür olayların önüne geçileceğini söyledi.

Polisin yaptığı uygulamada 9 okul etrafında 79 şahıs sorgularken, 5 okul servisi kontrol edildi. Polisin uygulamasında kayıp olan bir şahıs da bulunarak polis merkezine teslim edildi.