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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
16.05.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Adana'da korkutan yangın! Biri bebek 4 kişi dumandan etkilendi

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ADANA'da, apartmanın zemin katında başlayıp, üs katındaki daireye sıçrayan yangında, biri bebek 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.

Saat 07.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68048 Sokak'taki apartmanın zemin katında yangın çıktı. Alevlere uyanan ev sahibi, torunu ve kızını yanına alarak dışarı çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bazı apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle binayı boşaltırken, evlerinde kalmayı tercih eden bazı apartman sakinleri ise söndürme çalışmalarını korkulu gözlerle izledi. Hızla tüm evi saran ve bir üst kata sıçrayan alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü.

Zemin katta başlayıp, üst kata sıçrayan yangında dumandan etkilenen biri bebek 4 kişiye, olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 4 kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Uzman itfaiye erleri, her iki evde ve bina önüne park edilen araçlarda hasara yol açan yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.

 

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