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    Adana'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü! Avuçlarından 4 bin TL çıktı

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    15.03.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:

    Adana’da boş arazide yüzüstü bulunan ve taşlanarak öldürülmüş olabileceği üzerinde durulan 40 yaşlarındaki erkek cesedin avuçlarından ve ceplerinden 4 bin lira para çıktı.

    SEYHAN ilçesi Saydam Caddesi üzerindeki boş arazide oynayan çocuklar, otların arasında hareketsiz yatan birini fark ederek polise ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

    Adana'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü! Avuçlarından 4 bin TL çıktı Adana’da boş arazide yüzüstü bulunan ve taşlanarak öldürülmüş olabileceği üzerinde durulan 40 yaşlarındaki erkek cesedin avuçlarından ve ceplerinden 4 bin lira para çıktı. SEYHAN ilçesi Saydam Caddesi üzerindeki boş arazide oynayan çocuklar, otların arasında hareketsiz yatan birini fark ederek polise ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.
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    AVUÇLARINDA VE ÜZERİNDE PARA ÇIKTI

    Cinayet Büro Amirliği polisleri yaptıkları incelemede, erkek cesedin avuçlarında ve ceplerinde toplam 4 bin lira para ve hesap notlarının tutulduğu kâğıtlar buldu. Ayrıca polis, cesedin vücudunda morluklar olduğunu, taşlanarak öldürülmüş olabileceği üzerinde durdu. Polis, cesedin bulunduğu otların arasında ise delil aradı. Çevredeki vatandaşlar ise polisin çalışmasını merakla izledi. Ceset olay yerindeki çalışmanın ardından kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp morguna götürüldü. Polisin soruşturması sürüyor.

    Etiketler: gündem
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