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DHA
Haber Giriş: 01.02.2020 - 09:17,Son Güncelleme:/

Adana'da korkunç olay! Cesedi parçalanmış halde bulundu

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde birlikte seyahat ettiği arkadaşına tuvalet ihtiyacı olduğunu belirtip otomobilden inen Mehtap Ateş’in (31) yol ortasında parçalanmış cesedi bulundu. Polis genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duruyor.

Olay, saat 06.00 sıralarında D- 400 karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi.

Mehtap Ateş, Konya’dan Adana’nın Ceyhan ilçesine arkadaşı Murat A.’yı görmeye geldi. İkili otomobil ile il merkezine doğru giderken, iddiaya göre Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inip, uzaklaşan Ateş, geri dönmedi.

Otomobilde bekleyen Murat A., arkadaşı dönmeyince inip aramaya başladı. Murat A., Çakaldere mevkiinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş’a ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliği ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu. 

Adanada korkunç olay Cesedi parçalanmış halde bulundu

Genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duran polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Adanada korkunç olay Cesedi parçalanmış halde bulundu

Murat A.’yı ifadesini almak için karakola götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Adanada korkunç olay Cesedi parçalanmış halde bulundu

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