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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
05.02.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk dolmuşta annesinin kucağında öldü

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Korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk dolmuşta annesinin kucağında öldü

Adana'da hastaneden annesi tarafından evine götürülen 3 yaşındaki kız çocuğu dolmuşta hayatını kaybetti.

Adana'da annesi tarafından hastaneden evine götürülen 3 yaşındaki kız çocuğu, annesinin kucağında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'deki iç savaştan kaçan Emine Albarı Adana'ya sığındı. Kocasıyla birlikte burada kendilerine bir yaşam kuran Albarı'nın 3 yaşındaki kızı Fatma El Sahra bir süre önce rahatsızlandı. Kız çocuğu hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Bugün de anne kızını hastaneye kontrole götürdü. Daha sonra da dolmuş ile evine gitmek üzere yola çıktı. Anne, Pınar Mahallesi'ne geldiği sırada çocuğunun hareketsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çocuğu ambulansa alarak müdahale etti ancak çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ambulansın içinde gözyaşlarına boğulurken, polise haber verildi. Annesiyle birlikte ambulans içinde tekrar tedavi gördüğü hastaneye götürülen çocuk daha sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Çocuktan geriye yol kenarına bırakılan arabası kaldı. Suriyeli annenin yaşadığı acı olayı gören çocuk ve kadınlar da etkilendi.

Korkunç olay 3 yaşındaki çocuk dolmuşta annesinin kucağında öldü


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