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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)
20.08.2018 - 07:08, Son Güncelleme:

Adana'da korku dolu anlar... Böyle kurtarıldılar

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Adana'da korku dolu anlar... Böyle kurtarıldılar

ADANA’da bir apartman dairesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların yaşadığı korku yüzlerine yansıdı...

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  • Adanada korku dolu anlar
  • Adanada korku dolu anlar
  • Adanada korku dolu anlar
  • Adanada korku dolu anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde 9 katlı bir apartmanın 6’ncı katının mutfağında saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pencereden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında çıkan dumanlar üst kattaki apartman sakinlerini de etkilerken aynı binadaki bir dairede 2’si çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Binaya merdiven uzatıp yangına müdahale eden itfaiye ekipleri daireye girerek bir kadın, bir erkek ve iki çocuğu tahliye etti.

Sağlık görevlilerine teslim edilen ve dumandan etkilenen 4 kişi olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alındı. Uzman itfaiye ekiplerinin dairedeki incelemeleri bir süre devam ederken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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