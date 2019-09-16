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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
16.09.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Adana'da katliam yapmıştı! Evi kundaklandı...

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Adana'da, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eski astsubay Güçlü Doğan Tabur'un (50) üç katlı evi, iki kez kundaklandı. Evin boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

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  • 3 kişiyi öldüren eski astsubayın evi iki kez kundaklandı
  • 3 kişiyi öldüren eski astsubayın evi iki kez kundaklandı
  • 3 kişiyi öldüren eski astsubayın evi iki kez kundaklandı
  • 3 kişiyi öldüren eski astsubayın evi iki kez kundaklandı
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22 Ağustos'ta, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Hayati Özkaya, Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi'yi tabancayla vurarak öldüren, olayın ardından da yakalanıp, tutuklanan Güçlü Doğan Tabur'a ait 3 katlı ev, kimliği belirsiz kişilerce iki kez kundaklandı.

Tabur'un anne ve babasının da yaşadığı ancak geçen hafta boşalttıkları 3 katlı binadan saat 03.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede, evin yanıcı madde atılarak yakıldığı tespit edildi.

Polis ve itfaiye erlerinin çalışmalarını tamamlayıp, olay yerinden ayrılmasının ardından, saat 06.30 sıralarında bu kez binanın 3'üncü katından alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık yarım saatte söndürdü.

Soğutma çalışmasının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, 3'üncü katın da yanıcı madde atılarak yakıldığı tespit etti.

Evi kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Adanada dehşet Kahvede oturanları ve yoldan geçeni öldürdü
Adana'da dehşet! Kahvede oturanları ve yoldan geçeni öldürdü
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