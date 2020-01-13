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DHA-Çağlar ÖZTÜRK
Haber Giriş: 13.01.2020 - 17:24,Son Güncelleme:/

Adana'da kafede cinayet

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Adana'da kafede cinayet

ADANA’da bir kafede oturan Bedirhan Baykara (36), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşıyla kafede oturan Bedirhan Baykara’nın yanına gelen ve henüz kimliği saptanamayan kişi, tabancayla ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Baykara’ya, kafede müşteri olarak bulunan hemşire Elif Kıraç ilk müdahaleyi yaptı. Kardeşi tarafından özel hastaneye kaldırılan Baykara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra saldırganın kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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