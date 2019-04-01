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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM
01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Adana’da ipi CHP’li Karalar göğüsledi

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Adana’da ipi CHP’li Karalar göğüsledi

ADANA’da cumhur ittifakı, MHP’nin mevcut büyükşehir belediye başkanı Hüseyin Sözlü’yü aday olarak çıkarmıştı.

Millet ittifakı ise CHP’li Zeydan Karalar üzerinde uzlaşmıştı. Resmi olmayan rakamlara göre Karalar, yüzde 53.04 oranında oy olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sözlü ise aldığı yüzde 42.99 oy oranıyla yarışı ikinci tamamladı. Sözlü, 2014 seçimlerinde yüzde 33.6 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilmişti. AK Parti’nin adayı ise yüzde 32’lik oranla ikinci durumdaydı. CHP ise bu şehirde yüzde 25 ile üçüncü, HDP ise yüzde 7.3 ile dördüncü parti olmuştu.

24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti Adana’dan yüzde 34.69’luk oy oranı ile birinci parti olarak çıkmayı başardı. CHP yüzde 26.06 oran ile ikinci, HDP yüzde 13.51 ile üçüncü, İYİ Parti yüzde 12.15 ile dördüncü, MHP yüzde 11.76 ile beşinci parti oldu.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ile MHP’nin aldığı toplam oy 2018’de 617 bin 59 olurken, millet ittifakını oluşturan CHP ile İYİ Parti’nin toplam oyu ise 507 bin 722 olarak sandıklara yansımıştı. 

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