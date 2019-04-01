Adana’da ipi CHP’li Karalar göğüsledi
ADANA’da cumhur ittifakı, MHP’nin mevcut büyükşehir belediye başkanı Hüseyin Sözlü’yü aday olarak çıkarmıştı.
Millet ittifakı ise CHP’li Zeydan Karalar üzerinde uzlaşmıştı. Resmi olmayan rakamlara göre Karalar, yüzde 53.04 oranında oy olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sözlü ise aldığı yüzde 42.99 oy oranıyla yarışı ikinci tamamladı. Sözlü, 2014 seçimlerinde yüzde 33.6 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilmişti. AK Parti’nin adayı ise yüzde 32’lik oranla ikinci durumdaydı. CHP ise bu şehirde yüzde 25 ile üçüncü, HDP ise yüzde 7.3 ile dördüncü parti olmuştu.
24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti Adana’dan yüzde 34.69’luk oy oranı ile birinci parti olarak çıkmayı başardı. CHP yüzde 26.06 oran ile ikinci, HDP yüzde 13.51 ile üçüncü, İYİ Parti yüzde 12.15 ile dördüncü, MHP yüzde 11.76 ile beşinci parti oldu.
Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ile MHP’nin aldığı toplam oy 2018’de 617 bin 59 olurken, millet ittifakını oluşturan CHP ile İYİ Parti’nin toplam oyu ise 507 bin 722 olarak sandıklara yansımıştı.
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