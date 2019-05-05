Adana'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri
GeriGündem Adana'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.05.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Adana'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri

29 gün sürecek olan mübarek ramazan ayının gelmesi ile beraber, Türkiye'de milyonlarca vatandaş ilk sahur sofrasına oturacak. Adana'da yaşayan vatandaşlar da akşam saatlerinin yaklaşması ile beraber, Adana sahur saatlerini ve Adana imsakiye bilgilerini internetten araştırmaya başladı. Peki, Adana'da ilk sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri.

11 ayın sultanı ramazan, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece (bu gece) başlayacak ve milyonlarca vatandaş yurt genelinde ilk sahur sofrasına oturacak. Türkiye'nin 7 bölgesinin 81 ili gibi, Adana'da ikamet eden vatandaşlar da 2019 Adana sahur saatlerini merak etmeye başladı. Peki, Adana'da sahur saat kaçta? İşte, il il imsakiye bilgileri ve sahur saatleri. 

Adanada ilk sahur saat kaçta İl il sahur saatleri

Miladi Tarih                           İmsak     Güneş     Öğle     İkindi    Akşam    Yatsı

05 Mayıs 2019 Pazar           04:02      05:34       12:40    16:27    19:37      21:03

06 Mayıs 2019 Pazartesi      04:01      05:33       12:40    16:27     19:38     21:04

07 Mayıs 2019 Salı               03:59      05:32       12:40    16:27     19:39     21:05

08 Mayıs 2019 Çarşamba    03:58      05:31        12:40    16:27     19:40     21:06

09 Mayıs 2019 Perşembe    03:56       05:30       12:40     16:28    19:41     21:08

10 Mayıs 2019 Cuma           03:55      05:29        12:40     16:28    19:42     21:09

11 Mayıs 2019 Cumartesi     03:54      05:28       12:40    16:28    19:42      21:10

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı şehit babasını aradı: 'Kanları yerde kalmadı, onların da hakkından geldik'

Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Usulsüzlük soruşturması: 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Yer: İstanbul.... Canını hiçe saydı, kadını kurtardı