Adana'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri
29 gün sürecek olan mübarek ramazan ayının gelmesi ile beraber, Türkiye'de milyonlarca vatandaş ilk sahur sofrasına oturacak. Adana'da yaşayan vatandaşlar da akşam saatlerinin yaklaşması ile beraber, Adana sahur saatlerini ve Adana imsakiye bilgilerini internetten araştırmaya başladı. Peki, Adana'da ilk sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri.
11 ayın sultanı ramazan, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece (bu gece) başlayacak ve milyonlarca vatandaş yurt genelinde ilk sahur sofrasına oturacak. Türkiye'nin 7 bölgesinin 81 ili gibi, Adana'da ikamet eden vatandaşlar da 2019 Adana sahur saatlerini merak etmeye başladı. Peki, Adana'da sahur saat kaçta? İşte, il il imsakiye bilgileri ve sahur saatleri.
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
05 Mayıs 2019 Pazar 04:02 05:34 12:40 16:27 19:37 21:03
06 Mayıs 2019 Pazartesi 04:01 05:33 12:40 16:27 19:38 21:04
07 Mayıs 2019 Salı 03:59 05:32 12:40 16:27 19:39 21:05
08 Mayıs 2019 Çarşamba 03:58 05:31 12:40 16:27 19:40 21:06
09 Mayıs 2019 Perşembe 03:56 05:30 12:40 16:28 19:41 21:08
10 Mayıs 2019 Cuma 03:55 05:29 12:40 16:28 19:42 21:09
11 Mayıs 2019 Cumartesi 03:54 05:28 12:40 16:28 19:42 21:10
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