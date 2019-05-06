Adana'da ilk iftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri
Türkiye’nin farklı şehirlerinde ilk iftar heyecanı yaşanıyor, Adana’da ikamet eden vatandaşlar da heyecanla ezanın okunacağı saati bekliyor. Sahuru geride bırakan Adanalılar, 2019 Ramazan ayının ilk iftarı için Diyanet’in 2019 imsakiye bilgilerini inceliyor. Sahur gibi iftar vakti de değişiklik gösteriyor. Peki, Adana'da ilk iftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri
Huzur ve bereket ayı Ramazan, bu yıl 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı. Ramazan ayını Adana’da karşılayan vatandaşlar, ilk sahurunu pazarı pazartesiye bağlayan gece gerçekleştirdi. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte Adana’da da en çok merak edilen konu 6 Mayıs tarihli iftar saati oldu. Peki, Adana’da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte il il iftar saatleri
ADANA İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 RAMAZAN 1440
|6 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:01
|05:33
|12:40
|16:27
|19:38
|21:04
|2 RAMAZAN 1440
|7 Mayıs 2019 Salı
|03:59
|05:32
|12:40
|16:27
|19:39
|21:05
|3 RAMAZAN 1440
|8 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:58
|05:31
|12:40
|16:27
|19:40
|21:06
|4 RAMAZAN 1440
|9 Mayıs 2019 Perşembe
|03:56
|05:30
|12:40
|16:28
|19:41
|21:08
|5 RAMAZAN 1440
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:55
|05:29
|12:40
|16:28
|19:42
|21:09
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