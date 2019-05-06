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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Adana'da ilk iftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri

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Adana'da ilk iftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri

Türkiye’nin farklı şehirlerinde ilk iftar heyecanı yaşanıyor, Adana’da ikamet eden vatandaşlar da heyecanla ezanın okunacağı saati bekliyor. Sahuru geride bırakan Adanalılar, 2019 Ramazan ayının ilk iftarı için Diyanet’in 2019 imsakiye bilgilerini inceliyor. Sahur gibi iftar vakti de değişiklik gösteriyor. Peki, Adana'da ilk iftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri

Huzur ve bereket ayı Ramazan, bu yıl 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı. Ramazan ayını Adana’da karşılayan vatandaşlar, ilk sahurunu pazarı pazartesiye bağlayan gece gerçekleştirdi. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte Adana’da da en çok merak edilen konu 6 Mayıs tarihli iftar saati oldu. Peki, Adana’da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte il il iftar saatleri

Adanada ilk iftar saat kaçta İşte il il iftar saatleri

ADANA İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 RAMAZAN 14406 Mayıs 2019 Pazartesi04:0105:3312:4016:2719:3821:04
2 RAMAZAN 14407 Mayıs 2019 Salı03:5905:3212:4016:2719:3921:05
3 RAMAZAN 14408 Mayıs 2019 Çarşamba03:5805:3112:4016:2719:4021:06
4 RAMAZAN 14409 Mayıs 2019 Perşembe03:5605:3012:4016:2819:4121:08
5 RAMAZAN 144010 Mayıs 2019 Cuma03:5505:2912:4016:2819:4221:09

 

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