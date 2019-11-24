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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Can ÇELİK/DHA
24.11.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Adana'da iğrenç olay! 15 yaşındaki çırağa şoke eden teklif...

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Adana'da iğrenç olay! 15 yaşındaki çırağa şoke eden teklif...

ADANA'da erkek kuaförüne tıraş olmaya gelen S.K. (49), burada çıraklık yapan lise öğrencisi S.Ç.’ye (15) 300 lira karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. S.K. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.Ç.’nin babası M.Ç. (34) gözüne uyku girmediğini belirterek, "Bu tür şeylerde en ağır ceza verilmeli. Bu adam yarın daha tehlikeli şeyler yapabilir" dedi.

Olay, 21 Kasım günü saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi S.Ç.'nin, ailesine destek olmak için çıraklık yaptığı evlerinin yakınındaki erkek kuaförüne gelen evli 2 çocuk babası S.K., sakal tıraşı oldu. S.K., tıraşın ardından S.K.'yi "İşin yoksa biraz gelebilir misin? Bir şey soracağım" diyerek dükkanın dışına çağırdı. S.K., yanına giden S.Ç.'yi dükkanın yan tarafına götürüp, haftalık çalışma ücretini sordu. 100 lira haftalık aldığını öğrenen S.K., S.Ç.'nin omuzundan tutup, 300 lira karşılığında ilişki teklif etti. S.Ç., o sırada yoldan geçen bir kişiye seslenip, S.K.'nin elinden kurtuldu, çalıştığı kuaför dükkanına döndü. S.Ç. önce iş yeri sahibine, ardından da babası M,Ç.'ye yaşadıklarını anlattı. S.K.'nin çalıştığı iş yerine giden, ancak yerinde bulamayan M.Ç., polis merkezine gidip şikayetçi oldu.  Polis tarafından gözaltına alınan S.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YARIN BAŞKA ÇOCUĞA DA YAPABİLİR

Olay gününden sonra uyuyamadığını ve ağladığını söyleyen tekstil işçisi baba M.Ç., bu tür olayların üstünün kapanmaması gerektiğini, aile olarak büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi. Çocuğuna yaşatılanın bir travma olduğunu ve tüm hayatlarını etkilediğini belirten M.Ç., "Bugün benim çocuğuma yapan, yarın başkasının çocuğunu kandırıp götürebilir. İyi ki oğlum direkt bana söyledi. Şikayetçi olduk ama bu şahıs serbest bırakılmış. Bu durum bizi üzüyor. Bu tür şeylerde en ağır cezayı alması lazım. Bu adam yarın daha tehlikeli şeyler yapabilir" dedi. 

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