Adana'da iftar saat kaçta? Diyanet'in Adana iftar saatleri
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Adana iftar saati araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 ramazan imsakiyesiyle birlikte Adana'da iftarın saat kaçta açılacağı belli oldu. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Adana iftar vakitlerini sorguluyor. Peki, Adana'da iftar saat kaçta açılacak? Adana'da iftara ne kadar kaldı?
Adana'da iftarın saat kaçta açılacağı bu kentte yaşayan ve oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ramazan'ın dördüncü gününde oruçlarını tutan vatandaşlar, Adana'nın imsakiye bilgilerini merak ediyorlar. İşte, 9 Mayıs Adana iftar saati ve Adana 2019 ramazan imsakiyesi...
'Adana'da iftar saat kaçta?' sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, imsakiye bilgilerini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre 9 Mayıs Perşembe günü yani bugün Adana'da iftar, 19:41'de yapılacak. Adana'ya ait diğer günlerin iftar saatlerini incelemek için aşağıdaki tablodan yaralanabilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|4
|09 Mayıs
|19:41
|21:08
|5
|10 Mayıs
|19:42
|21:09
|6
|11 Mayıs
|19:42
|21:10
|7
|12 Mayıs
|19:43
|21:11
|8
|13 Mayıs
|19:44
|21:12
|9
|14 Mayıs
|19:45
|21:14
|10
|15 Mayıs
|19:46
|21:15
|11
|16 Mayıs
|19:47
|21:16
|12
|17 Mayıs
|19:48
|21:17
|13
|18 Mayıs
|19:48
|21:18
|14
|19 Mayıs
|19:49
|21:20
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