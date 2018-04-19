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    Adana'da hurda deposunda yangın

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 06:41 | Son Güncelleme:

    Adana'da bir hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

    Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Depodaki hurda malzemelerin tamamen yandığı görüldü.

    Polis ekipleri deponun kundaklanma ihtimaline karşın iş yerinde ve çevresinde delil araştırması yaptı.

    İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

    Etiketler: hurda deposu , No Mobil , gündem
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