Adana'da helikopter destekli "güven ve huzur uygulaması" yapıldı

Helikopter destekli uygulamada, 14 bin 954 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 5 bin 572 araç kontrol edildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı, 40 araç trafikten men edildi, 84 sürücüye 134 bin 561 lira ceza uygulandı, ruhsatsız av tüfeği, 22 uyuşturucu hap, 24,50 gram esrar ve 2,60 gram sentetik esrar ele geçirildi.

Ekipler, günlük kiralık evler ve kiralık araç firmalarında da denetim yaptı. 186 kiralık araç firmasından, geçerli belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 4'üne 34 bin 552 lira ceza uyguladı.

Polis, 42 günlük kiralanan ev ile 109 umuma açık iş yerini de denetledi.