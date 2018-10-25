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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ADANA (İHA)
25.10.2018 - 07:09, Son Güncelleme:

Adana’da hareketli dakikalar! Hepsi yakalandı…

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Adana’da film sahneleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Otomobil içerisinde bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin uyuşturucu ticaretinden aranması olduğu öğrenildi.

Adana’da silahlı yaralama ve gasp olayı karışan otomobil, polis ekiplerinin 5 kilometrelik kovalaması sonrasında kaza yapıp yakalandı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin uyuşturucu ticaretinden aranması olduğu öğrenildi. Olayda bir tane pompalı tüfekte ele geçirildi. 

Alınan bilgiye göre, 34 ADF 103 plakalı otomobil Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi’nde silahlı yaralama ve gasp olayına karıştı. Bunun polis aracı aramaya başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı görmesi üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. Araç ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

KAÇARKEN YOLA POMPALI TÜFEK ATTILAR

Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri de, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine destek verdi. Yaklaşık 5 kilometre boyunca Seyhan İlçesi Dağlıoğlu ve Gülbahçesi Mahallesi ara sokaklarında kaçtıkları sırada, yola pompalı tüfek attılar. Daha sonra araç kaldırıma çarptı. Kaldırma çarptıktan sonra araçtan inip kaçmak isteyen 5 şüpheli Seyhan Devri Grup Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince etkisiz hale getirildi. Olay kullanılan pompalı tüfekte polis ekiplerince ele geçirildi.

Adana’da hareketli dakikalar Hepsi yakalandı…


UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANMASI VAR

Araç içerisinde bulunan 5 kişi gözaltına alınarak Dağlıoğlu Polis Merkezi’ne getirildi. Buradaki işlemlerde, Abdüstsamet K.’ın uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde kullanma suçlarından aranması olduğu tespit edildi.

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