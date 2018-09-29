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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.09.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

Adana'da film gibi operasyon: 'ABD filmlerini izledim, beni nasıl buldunuz?'

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Adana'da izlediği ABD filmlerindeki yöntemle önce anketçi kılığına girerek mahallede keşif yaptıktan sonra tek başına yaşayan Kore gazisinin 88 yaşındaki eşini darp ederek altınlarını gasp eden, yakalanmamak için de parmak izlerini silip, kıyafetini değiştiren zanlıyı Adana polisi, 30 kilometrelik alanda 130 güvenlik kamerası inceleyip çizdiği kroki sayesinde yakaladı. Yakalanan zanlının polisleri görünce şoke olduğu ve  "ABD filmlerinde izledim, suçlu parmak içini silip kıyafetini değiştirdiği zaman yakalanmıyordu siz beni nasıl buldunuz " dediği öğrenildi.

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  • Adanada film gibi operasyon
  • Adanada film gibi operasyon
  • Adanada film gibi operasyon
  • Adanada film gibi operasyon
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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kore Gazisi olan ve 1983 yılında hayatını kaybeden Ahmet Karamanlı'nın tek başına yaşayan eşi Fazilet Karamanlı'nın (88) 24 Eylül günü zili çaldı. Yaşlı kadın, güçlükle ayağa kalkıp kapıya geldi. Zili çalan kişiye kim olduğunu sorunca zanlı anketör olduğunu söyledi. Bunun üzerine yaşlı kadın kapıyı açtı. Kadın, kapı açar açmaz zanlı, kadının ağzını elindeki bez ile kapatıp altınlarını almak istedi. Ancak yaşlı kadın direnince darp edip etkisiz hale getiren zanlı, kolundaki bilezik ve boynundaki kolyesini alarak kaçtı. Yaşlı kadın, zanlının kaçması üzerine bağırmaya başladı. Ancak bir süre kimse sesini duymadı. Daha sonra evinden çıkan bir kişi yaşlı kadını görüp hemen polisi aradı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZEL EKİP KURDURDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen olay yerine gitti. Polis 88 yaşında yürümekte bile güçlük çeken kadının gasp edildiğini görünce olayı araştırmaya başladı. Bu sırada Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a da yaşlı bir kadının gasp edildiği bilgisi verildi. Bu bilgi üzerine Yıldız, özel ekip kurulması 7 gün 24 saat çalışılması ve zanlının mutlaka bulunması için talimat verdi. Bu talimat üzerine polis deneyimle gasp dedektiflerinden özel ekip kurarak araştırmayı derinleştirdi.

KEŞİF YAPIP TEK YAŞAYAN KADINLARI TESPİT ETMİŞ

Polis, önce gasbın meydana geldiği apartmanın güvenlik kamera kayıtlarından araştırmaya başladı. Yapılan çalışmada olay günü apartmana gelen bir kişinin çıkarken elindeki bez ile kapı tutaçlarını sildiği tespit edildi. Polis bu şahsın apartmana daha öncede gelebileceğini tahmin ederek geriye dönük görüntüler izlendi. Yapılan izlemede zanlının yaklaşık bir ay önce belediyeden geldiğini söyleyerek apartmanda kapı kapı dolaşıp anket yaparak kimin tek başına kaldığını kimi gasp edebileceğini tespit ettiği belirlendi.

OTOMOBİL İLE GELDİ, TAKSİYLE GİTTİ

Polis görüntüleri yaşlı kadına da izletince kadın kendisini gasp eden zanlının aynı kişi olduğunu belirledi. Bu tespitler üzerine polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde zanlının olay yerine bir otomobil ile geldiği ancak gasp yaptıktan sonra önce yaya olarak gittiği daha sonrada taksi ile çarşı istikametine ayrıldığını belirledi. Polis çarşıya doğru zanlının bindiği taksiyi güvenlik kameralarını inceleyerek takip etti. Yaklaşık 130 kamera incelenerek yapılan takipte zanlının Obalar Caddesinde bir mağazaya girip burada kıyafetini değiştirip tekrar taksi ile olay yerine geldiğini buradan da otomobiline binerek olay yerinden ayrıldığını saptadı.

KROKİ ÇİZİLDİ, EVİNE KADAR SAPTAMA YAPILDI

Polis zanlının kendi otomobiliyle gidişi de güvenlik kamera kayıtları bulunarak takip edildi. Zanlının Huzurevleri Mahallesine yakın bir mahalleye gelerek burada bir apartmana girdiği saptandı. Ayrıca polis zanlının evli olduğunu daha önce ilaç mümessili yaptığını iki çocuk babası olduğunu ancak son zamanlarda işsiz kaldığını belirledi. Polis zanlının apartmanda da yönetici olduğu kaçıncı katta ikamet ettiğini de saptayınca operasyon için düğmeye bastı.

ŞOKE OLDU: ABD FİLMLERİNDE YAKALANMIYORDU

Polis zanlı Aziz Layık'ın (38) evde olduğu bir zamanı belirleyerek operasyon yaptı. Polis kapıyı çaldı. Zanlı kapıyı açtığında karşısında polisi görünce şaşırdı. Polis zanlıya gasp yaptığı için gözaltı kararı olduğunu söyledi. Ancak zanlı kendini gizlediğini sanarak gasp yapmadığını ileri sürdü.

Polis görüntülerin olduğunu söyleyince zanlının "ABD filmlerinde izledim, suçlu parmak içini silip kıyafetini değiştirdiği zaman yakalanmıyordu siz beni nasıl buldunuz "diye şaşkınlığını dile getirdiği öğrenildi. Zanlı daha sonra emniyete götürülerek ifadesine başvuruldu. Zanlının işsiz kaldığı için 80 bin lira borcu olduğunu, bu neden borcunu ödemek için gasp yapmaya karar verdiğini bu süreçte de ABD filmlerini izleyerek suç işlendiği zaman nasıl delilleri yok edildiğini saptadığını bu nedenle olaydan sonra parmak izini sildiğini, olay yerine geldiği otomobile binmeyip, taksi ile giderek kıyafetini değiştirdikten sonra olay yerine tekrar gelip otomobiline binerek gittiğini söylediği ileri sürüldü.

BİLEZİK VE KOLYEYİ POLİS KADINA GERİ VERDİ

Bu arada zanlı Aziz Layık'ın altınları bir kuyumcuya sattığı bu kuyumcunun da altınları erittiği belirlendi. Zanlının yakınları, kadının gasp edilen bilezik ve kolyesini alarak zararını giderdi. Polis de altını yaşlı kadını geri verdi. Karamanlı, gasp edildiği zaman çok korktuğunu ancak polislerin onu kısa sürede yakaladığını söyledi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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