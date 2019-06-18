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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.06.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Adana'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

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Adana'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 49 zanlıdan 8'i tutuklanırken, 40 zanlı adli kontrol tedbiriyle, 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapmasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda zanlılar, 6 ay teknik ve fiziki takibe alındı.

Mercek altına alınan şüphelilerin FETÖ’nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarına paralel olarak alternatif etüt merkezleri kurdukları, bu şirketleri sicilleri temiz kişiler üzerine açtıkları belirlendi. İlk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren etüt merkezlerinde çalışan kişilerin devlet tarafından faaliyet izin belgeleri iptal edilen öğretmenler olduğu tespit edildi.

Polis, 11 Haziran’da 6 ayrı etüt merkezinin bulunduğu Adana, Hatay ve Mersin’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürü A.T.’nin de bulunduğu 49 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 bin dolar ele geçirildi. Bir zanlının evinde ise örgütün şifreli haberleşme sistemi olan ByLock konuşmalarının nasıl yok edileceği konusunda talimatların olduğu notlar ele geçirildi. Polis, etüt merkezlerini inceleme altına alması için SGK ve Milli Eğitim Müdürlüklerini de soruşturmaya davet etti.

Gözaltına alınan 49 zanlı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 1 zanlı savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 48 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkan zanlılardan 8'i tutuklanırken 40'ı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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