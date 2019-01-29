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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
29.01.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Adana’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı…

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Adana’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı…

Adana merkezli 18 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında başsavcılık 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı kararı verilen aralarında teğmen, astsubay ve astsubay üst çavuşların da bulunduğu 26 zanlıyı yakalamak için şafak vakti Adana merkezli 18 ilde operasyon başlattı. Polis belirlenen adreslere tek tek girip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada da çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Askeri mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları için tespit edildiği öğrenildi. Şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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