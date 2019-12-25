Adana'da felaketi yaşadılar

Kent genelinde Pazartesi akşamından bu yana devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Levent ve Özgür mahallelerinde bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken, birçok araç da su altında kaldı.



Özgür Mahallesi 2339 Sokak'ta oturan vatandaşlar da gece saat 03.00 sıralarında su baskınına yakalandı. Birçok mahalleli gece sıcak yatağında yatarken su altında kaldıklarını söyleyerek büyük mağduriyet yaşadı.



Gün içerisinde mahalleye gelen belediye ekiplerinin suyu bir miktar çekmesiyle temizliğe başlayan mahalleli, evlerinin içine su girmesin diye de kapılarının girişine kum çuvalı ve briket koydu.





AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SIKINTILAR GİDERİLECEK



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaşanan sağanak yağış ve selle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Adana'mızdaki sıkıntıların giderilmesi için bakanlıklarımız yakından ilgileniyor. Sıkıntıların giderilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Adana Valiliği'nde oluşturulan kriz masası hem koordinasyonu sağlayarak hem de sahada bizzat incelemeler yaparak sorunlara müdahale ediyor" dedi.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Son yılların en büyük sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çelik, "Ayrıca hasar tespiti yapılıyor. Bakanlıklarımızın birimleri, genel müdürlükleri, başkanlıkları Adana'mızda bizzat sahada durumu değerlendiriyorlar. Yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürecek" diye konuştu.



“GECE 3'TE SESE UYANDIM”



Mahalle sakinlerinden Leyla Çetin, komşularının su baskınına maruz kaldığını belirterek, “Gece 3'te sese uyandım. Baktık ki komşumuzun evinin içi su dolmuş. O saatten beri ona yardım etmeye çalışıyoruz.



Kendisinin 3 çocuğu var diye onları alıp annesinin yanına gitti mecburen. Biz temizliyoruz evini” diye konuştu.



Evin Ayaz ise “Uyuyorduk. Ne olduysa gece üçten sonra oldu. Gözümüzü açtık, su içindeydik. Çoluk çocuk hastaneye gittik. Mağdur olduk hep. Ben sabaha kadar ağladım hep. Yetkililerden bize bir el atsın istiyorum. Pazar günü koltuklarımı yıkattırdım daha üzerine oturamadan su bastı” ifadelerini kullandı.



HELİKOPTERLE KURTARILDILAR



Adana Valiliği'nin kriz masasına gelen ihbar üzerine, kent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Helikoptere alınan 4 kişi, güvenli bölgeye ulaştırıldı.



BUĞDAY VE NARENCİYEDE TEHLİKE



Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, sağanak nedeniyle özellikle Yüreğir, Seyhan, Kozan ile Ceyhan ilçelerindeki tarla ve bahçelerde su birikintileri oluştuğunu söyledi. İhracatta narenciye ürünlerine dikkat çeken İncefikir, "Ürünlerin raf ömrünün az olmaması adına bu yağmurların önümüzdeki günlerde durması ve hasat yapılması gerekmekte. Yoksa kabuk kırılmaları, kabarmalar, çok uzun vadede yola dayanıklı olmayan şekle girebilir. Dalındaki ürünler için yağmurun böyle bir handikabı var. Ayrıca ağaçların arasındaki sular eğer uzun kalırsa köklere de zarar verebilir. Temennimiz, yağmurun durması daha sonra drenajlar aracılığıyla suyun tahliye edilmesi. Ancak şu anda drenajlar bile taşmış durumda" diye konuştu.





Çukurova'da yaygın olarak ekilen; ancak sular altında kalan buğdayla ilgili ise İncefikir, "Eğer bu sular uzun süre tarlada kalırsa üründe sararmalar olur. Sararmalar da artarsa bölge bölge ölümler yaşanır. Çeşitli gübrelerle hasar gören yerler tekrar canlandırılabilir. Biz aslında buğday için yağmur istiyoruz ama aşırı derecede yağması sıkıntılara neden olabiliyor" dedi.



Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi İncefikir, zarar tespitinin net olarak yapılabilmesi için suların çekilmesini beklediklerini söyledi.



KOVALARLA SULARI TAHLİYE ETTİLER



Yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki Levent Mahallesi'nde çok sayıda evi su bastı. Eşyaları su içinde kalan vatandaşlar, temizlik çalışması başlattı, kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı.



Bazı vatandaşlar geceyi iş yerlerinde ve üst katlardaki komşularının evlerinde geçirdiklerini söyledi.