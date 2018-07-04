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    Adana'da feci ölüm! Plastik öğütücü...

    İHA
    04.07.2018 - 06:01 | Son Güncelleme:

    Adana’da plastik öğütücüsünü temizlerken içine düşen Suriye uyruklu bir kişi, başka bir Suriyeli işçinin onu fark etmeyip makineyi çalıştırması sonucunda feci şekilde can verdi. 

    Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Sarıçam İlçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir plastik fabrikasında olay meydana geldi. 20 yaşındaki Halef Alacra çalıştığı fabrikada, plastik öğütücüsünü temizlerken bilinmeyen bir nedenle içeresine düştü. Başka bir Suriyeli işçi arkadaşının öğütücüye düştüğünü fark etmeyip makineyi çalıştırması üzerine Alacra feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Alacra’nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, makinayı çalıştıran ismi açıklamayan Suriyeli işçi gözaltına alındı.

    Etiketler: KAZA , Ölüm , HABER , haberler , son dakika
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