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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriAdana'da Emine'nin ölümünün ardından 'Mavi Balina' timi kuruldu, polis ev ev geziyor
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İHA
31.01.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Adana'da Emine'nin ölümünün ardından 'Mavi Balina' timi kuruldu, polis ev ev geziyor

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Dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyunu, son olarak Adana'da 13 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Kahreden olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü oluşturduğu timle ev ev, sokak sokak, park park gezerek aileleri ve çocukları oyunun zararlarını anlatıyor.

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  • Adanada Mavi Balina timi kuruldu
  • Adanada Mavi Balina timi kuruldu
  • Adanada Mavi Balina timi kuruldu
  • Adanada Mavi Balina timi kuruldu
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Geçtiğimiz günlerde Adana’da intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın 'Mavi Balina' oyununun kurbanı olduğunun anlaşılması, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, başka çocukların ölümünün önüne geçilmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, ailelere ve çocuklara ulaşarak 'Mavi Balina' oyununun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatması talimatını verdi.

MAVİ BALİNA TİMİ KURULDU

Bunun üzerine Mavi Balina timi oluşturdu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden dijitale hakim bir polis memuru ile 9 toplum destekli şube müdürlüğü polislerinden oluşan 10 kişilik 'Mavi Balina' timi ev ev, sokak sokak, park park gezmeye başladı. Polis gördüğü her çocuğa ve velisine çocukların karşılaşabileceği siber tehlikelerin boyutlarına dikkat çekti, ailelerden çocuklarını 'Mavi Balina' oyunu gibi çevrim içi risklerden uzak tutmak için önemli tavsiyelerde bulundu.

Ekipler, çocukları intihara teşvik eden 'Mavi Balina' oyunu, 50 gün boyunca bir mesajlaşma programı aracılığıyla bağlantılar yollayarak oyunculardan 50 talimatı yerine getirmesini istediğini, ilk olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiren oyun yöneticilerinin, bu bilgilerle şantaj yaparak oyunun bırakılmasını engellediğini, korku dolu görevlerle çocukların psikolojisini adım adım bozan Mavi Balina'nın, son aşamaya gelenlerden intihar etmelerini istediğini anlattı.

Polis, çocuklara ve ailelere, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Adanalı çocuğun bilgisayarında ve defterlerinde yapılan araştırmalarda, 'Mavi Balina'nın işaretlerine rastlandığını bu nedenle başka canların gitmemesi için oyundan uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu.

Polisin gittiği bir evde anneyi bilgilendirme yaparken çocuğun elinde tabletle oyun oynayarak gelmesi ve bilgilendirme sırasında da oyunu bir an olsun bırakmadığı görüldü. Gidilen bir evde ise çocuğun bazı arkadaşlarının 'Mavi Balina' oyunu oynadığını ancak daha sonra tehlikeli olduğunu öğrenince bıraktığını söylemesi dikkat çekerken kendisinin de Adana'da intihar eden küçük kızı haberlerde izlediğini bu nedenle anne ve babasının istemediği oyunları oynamadığını ifade etti.

Anne ise polislerin başka çocukların ölmemesi için kendilerini uyarmasının çok sevindirici olduğunu, bu nedenle polislere teşekkür ederken, Mavi Balina oyununu kızın ölümünden sonra haberlerden öğrendiğini, çocuklarını sürekli kontrol ettiğini söyledi. Polis sokaklar da da aileleri uyardı. Aileler ve çocuklar bu uyarılardan çok memnun kaldıklarını ortamın çok kötü olduğunu söylerken çocuklar da Mavi Balina oyununu bildiklerini tehlikeli olduğu için oynamadıklarını söyledi.

Polisin kurduğu Mavi Balina timi, Adana'daki bütün çocuk ve ailelere ulaşana kadar devam edeceği öğrenildi.

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