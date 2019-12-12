Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Aralık Adana elektrik kesintisi programı

12 Aralık Adana elektrik kesintisi programı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Elektriklerin ne zaman geleceğini araştıranlar güncel elektrik kesintisi programını sorguluyor. İşte, Toroslar EDAŞ'ın verilerine göre elektrik kesintisi listesi.

12 ARALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Toroslar EDAŞ 12 Aralık güncel elektrik kesintisi programını internet sitesi üzerinden paylaştı. Adana elektrik kesintisi programını öğrenmek isteyenler, planlı bakım kesintiler listesine kurumun internet adresinden ilçe ve tarih bilgilerini seçerek ulaşabilir.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden en az 48 saat önce Toroslar EDAŞ kurumsal web sitesi ve Toroslar Mobil 186 uygulaması üzerinden yayınlanmaktadır.